Für den Piks in den Bus: Hunderte Impfwillige harren in der Kälte aus

Es ist 9.15 Uhr, das Thermometer zeigt knapp zwei Grad Celsius, die Zahl der Corona-Neuinfektionen hat bundesweit mit fast 40.000 einen neuen Höchststand erreicht. Rund um den Simmerner Schlossplatz zieht sich eine Menschenkette. Mehr als 100 Menschen stehen dort, dick eingepackt in Winterjacken, die meisten von ihnen mit Mundschutz. Ein älterer Mann legt seinen Arm um seine Frau. Sie friert. Die beiden stehen schon mehr als eine Stunde an, und es dürfte noch eine weitere Stunde dauern, bis sie an der Reihe sind. Aber sie wollen weiter warten, um sich im Impfbus ihre Spritze abzuholen.