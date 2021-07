Für 5 Euro über die Geierlay: Gut besucht, aber kein Massenansturm nach der Wiedereröffnung

Die Hängeseilbrücke Geierlay hat seit Samstag wieder geöffnet – jetzt allerdings gegen Gebühr. 5 Euro Hygieneabgabe werden für Erwachsene und Jugendliche ab 15 Jahren fällig. Am Eröffnungstag überquerten im Laufe des Tages 670 Menschen die beliebte Touristenattraktion von Mörsdorf bis nach Sosberg. Von einem Besucheransturm konnte indes keine Rede sein. Zu den Stoßzeiten im August 2020 waren es rund dreimal so viele Besucher an einem Tag gewesen, die auf die Brücke wollten – was damals für teils chaotische Zustände gesorgt hatte.