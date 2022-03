Plus

An jedem ersten Mittwoch im Monat werden 45-minütige Gartenführungen angeboten. Sie starten um 17 Uhr, die Teilnahme kostet 5 Euro. Eine Stunde vorher, jeweils um 16 Uhr, wird Maria Salomé Hoffmann in die Kunst des Destillierens einführen. Termine sind am 6. April, 4. Mai, 1. Juni, 6. Juli, 3. August, 7. September und 5. Oktober. Eine weitere Gartenführung bie- tet der Verein Gartenroute Hunsrück-Mittelrhein am 14. August um 15 Uhr.