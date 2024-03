Plus Gödenroth/Kirchberg Früherer Gödenrother Pfarrer gestorben: Trauer im evangelischen Kirchenkreis Simmern-Trarbach i Anfang März verstarb der frühere Gödenrother Pfarrer Professor Dr. Klaus-Peter Jörns. Das Foto zeigt ihn bei einer Podiumsdiskussion 2010 im Simmerner Schloss. Foto: Archiv Dieter Junker Die evangelische Kirchengemeinde Zehn Türme und der evangelische Kirchenkreis Simmern-Trarbach trauern um den früheren Gemeindepfarrer der damaligen Kirchengemeinde Gödenroth-Heyweiler, Professor Dr. Klaus-Peter Jörns, der am 1. März am Starnberger See im Alter von 84 Jahren verstorben ist. Lesezeit: 1 Minute

Klaus-Peter Jörns, 1939 in Stettin geboren, studierte in Bonn und Göttingen evangelische Theologie und Soziologie, 1967 promovierte er im Fach Neues Testament in Göttingen. 1968 kam er auf den Hunsrück und wurde Pfarrer in der Kirchengemeinde Gödenroth-Heyweiler, unterrichtete aber auch in Kastellaun evangelische Religion an der Schule. Zehn Jahre später verließ ...