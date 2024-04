Frostnächte erwischen Winzer am Mittelrhein kalt: Ausfälle trotz Weinbergskerzen

Das frische Grün der Austriebe wechselt auf die Farbe Braun. Väterchen Frost hat am Mittelrhein massiven Schaden angerichtet. In den kommenden Tagen werden die Schäden noch deutlich sichtbarer werden. Unser Foto ist auf dem Eisenbolz in Boppard-Buchenau entstanden. Trotz Weinbergskerzen hat der Frost hier zugeschlagen. Foto: Suzanne Breitbach