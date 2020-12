Laudert

Brigitte Breuer ist eine Frau, die immer was zu tun haben muss und gleichzeitig noch eine leidenschaftliche Sammlerin. Ihr Nachttopfmuseum in ihrem Haus „In den Birken 6“ in Laudert ist ein einzigartiges Zeugnis dafür. Rund 700 Nachttöpfe in vielen Farben und Formen sind in all den Jahren zusammengekommen.