Hoch soll er leben: Fritz Arndt aus Kastellaun wird heute 100 Jahre alt. Trotz aller Corona-Einschränkungen wird dieser besondere Geburtstag gebührend gefeiert. In Balow, Pommern, am 19. Juli 1921 geboren und aufgewachsen, hatte der Jubilar – wie viele andere Menschen in dieser Zeit auch – einen nicht immer leichten Weg zu bewältigen, bevor er in seiner neuen Heimat, dem Hunsrück, angekommen ist.