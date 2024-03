Plus Simmern

Fridays for Future und Verdi streiken in Simmern: Klimafreundliche Mobilitätswende gefordert

Von Werner Dupuis

i Ihre Wünsche und Visionen brachten Teilnehmer der Fridays-For-Future-Demo mit Kreide auf das Schlossplatzpflaster. Anschließend zogen die rund 35 überwiegend älteren Teilnehmer durch die Fußgängerzone zum Simmerner Bahnhof. Foto: Werner Dupuis

Beim Klimastreiktag machten die Klimagerechtigkeitsbewegung Fridays For Future (FFF) und die Gewerkschaft Verdi wie bundesweit in mehr als 100 Orten auch in Simmern gemeinsame Sache. Unter dem Motto „Wir fahren zusammen“ fand am Freitagmittag auf dem Simmerner Schlossplatz die gemeinsame Veranstaltung statt.