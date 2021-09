Wie in mehr als 470 deutschen Städten demonstrierte am Freitagmittag – nach dem Ende des Unterrichts – die Klimaschutzbewegung „Fridays for Future“ auf dem Schlossplatz in Simmern für eine konsequente Klimapolitik. Rund 120 Teilnehmer, zur Hälfte Schüler der umliegenden Schulen und zur anderen Hälfte Sympathisanten aller politischen Couleur und jeden Alters, waren gekommen.