Endlich geht es wieder los: Nach monatelangem Stillstand und einem Offenen Brief an Ministerpräsidentin Malu Dreyer können die Tierparks wieder öffnen. Am Mittwoch macht der Tier-Erlebnispark Bell seine Tore auf, am Sonntag dann der Tierpark Rheinböllen. Beide Betreiber sind voller Tatendrang und rundum froh, dass die Zwangspause ein Ende hat.