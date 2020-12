Simmern

Die Bildung einer Kommission „Freizeitbad Rheinböllen“ hat der Verbandsgemeinderat Simmern-Rheinböllen bei einer Gegenstimme und zwei Enthaltungen mit großer Mehrheit in seiner Sitzung am Dienstagabend in der Simmerner Hunsrückhalle beschlossen. Sie soll in der nächsten turnusmäßigen Sitzung mit je einem Mitglied aus jeder Fraktion sowie der Möglichkeit zur Beratung durch Interessensvertreter (zum Beispiel der DLRG) sowie externen Fachleuten gegründet werden.