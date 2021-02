Die Diskussion um die Zukunft des Freizeitbades in Rheinböllen reißt nicht ab. Zwischen den politischen Parteien im Verbandsgemeinderat ist ein Diskurs entstanden, der an Schärfe zunimmt. Die SPD-Fraktion hat beantragt, dass Vorschläge zur Neugestaltung des Bades erarbeitet werden sollen, da eine Sanierung des Komplexes laut Gutachten unwirtschaftlich erscheint. Die CDU wiederum erkennt in diesem Vorgehen auch einen Verstoß gegen den Fusionsvertrag, der den Erhalt des Freizeitbades beinhaltet.