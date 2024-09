In Sohrschied beim VBS trafen sich viele der Teamer und Mitarbeitenden der Kinderfreizeit in Sohrschied, die in den vergangenen 20 Jahren dabei waren. Viele Erinnerungen wurden ausgetauscht, an vergangene Freizeiten und Erlebnisse zurückgedacht und der „Spirit of Sohrschied“ hervorgehoben. Mit dabei auch Susanne Belzner (7. von links), die seit Beginn die Kinderfreizeiten leitete, und als Vertreter des evangelischen Kirchenkreises Simmern-Trarbach Pfarrer Thomas Werner (2. von links). Foto: Dieter Junker