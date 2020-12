St. Goar

Hat ein Jagdpächter im vergangenen März eine Hundehalterin im Vorderhunsrück auf einem Feldweg mit seinem Wagen absichtlich so bedrängt, dass sie zur Seite weichen musste und sich dabei das Knie verdrehte? Mit dieser Frage hatte sich das Amtsgericht in St. Goar am vergangenen Dienstag auseinanderzusetzen. Dem Jagdpächter wurde fahrlässige Körperverletzung vorgeworfen. Gegen einen Strafbefehl hatte dieser zuvor Einspruch eingelegt.