Freie Wähler holen in VG Kirchberg auf Anhieb sechs Mandate – CDU ist dennoch stärkste Kraft

Sonntagabend, 18 Uhr: In Gemünden wird salutiert und dann das deutsche Banner eingeholt. Die Gemündener waren es auch, die ihre Ergebnisse zur VG-Ratswahl zuletzt gemeldet hatten – am Montag um 16.35 Uhr, so ist es auf der Internetseite des Landeswahlleiters nachzulesen. Foto: Andreas Nitsch