Plus Rhein-Hunsrück Freibäder kämpfen mit zu wenig Personal: Auch im Rhein-Hunsrück-Kreis fehlen Bademeister Von Viktoria Schneider i Das Naturfreibad Simmern zählt zu den größten Naturfreibädern der Region. Personalmangel herrscht in dem privat betriebenen Bad nicht, denn Betreiber Harald Neusser greift auf Rettungsschwimmer aus seiner eigenen Kampfsportschule zurück. Foto: Werner Dupuis (Archiv) Sommer, Sonne, Urlaub! Das heißt für viele: Ab ins Freibad. Doch die Vorfreude kann beim Blick auf die Öffnungszeiten schnell getrübt werden. Immer mehr Bäder müssen wegen fehlendem Personal ihre Öffnungszeiten verkürzen. Wie sieht es im Rhein-Hunsrück-Kreis aus? Wir haben bei fünf Freibädern im Kreis nachgefragt. Lesezeit: 3 Minuten

Im Bopparder Thermalfreibad ist die Personaldecke besonders dünn. Das Bad musste am 19. und 21. Juli seine Öffnungszeiten kurzfristig einschränken (wir berichteten). An diesen beiden Tagen war das Bad jeweils zwei Stunden später geöffnet und bereits eine halbe Stunde früher geschlossen. Und die prekäre Lage hält bis heute an: Dienstags ...