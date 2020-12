Rhein-Hunsrück

Die Freibäder in der Region laden wieder zu einem Besuch ein. Seit dem vergangenen Mittwoch, 27. Mai, ist der Besuch von Schwimmbädern im Freien in Rheinland-Pfalz wieder erlaubt. Seit Freitag in Simmern und ab Sonntag auch in Gemünden können sich Schwimmer über einen Sprung ins Becken freuen. Auch das Bad in Werlau soll in der kommenden Woche öffnen.