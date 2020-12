Kaub

Der 7. Mai 1920 war ein Freitag, und an seinem Morgen ahnte wohl noch niemand in Kaub, dass dieser Tag die kleine Stadt deutschlandweit ins öffentliche Rampenlicht bringen würde. Schuld daran waren 30 bis 40 französische Soldaten, die, mit einem Boot von Mainz kommend, dort an Land gingen. Allein das war ein Verstoß gegen den Waffenstillstandsvertrag, denn Kaub gehörte ja nicht zur besetzten Zone, sondern zum heute wieder berühmten Freistaat Flaschenhals.