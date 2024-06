Plus Rhein-Hunsrück

Franziskanerbrüder insolvent: Betrieb der Seniorenheime in Kirchberg und Rheinböllen soll weitergehen

i „Die Betreuung aller in stationärer oder ambulanter Obhut befindlicher Menschen ist uneingeschränkt gewährleistet“, sagt ein Sprecher von St. Michael. Löhne und Gehälter der Mitarbeiter seien gesichert. Foto: Thomas Torkler

Die Franziskanerbrüder vom Heiligen Kreuz haben am Montag, 10. Juni, am Amtsgericht Neuwied einen Insolvenzantrag gestellt. Die Zahlungsunfähigkeit wirkt sich auch auf das Seniorenheim Haus St. Michael in Kirchberg und das Puricelli-Stift in Rheinböllen aus.