Fördermittel für Wartung der IT-Infrastruktur: Schulen im Rhein-Hunsrück-Kreis profitieren vom Digitalpakt

Manuel Hortian, Leiter der Puricelli-Realschule plus in Rheinböllen, freute sich Ende 2020 über den Anschluss seiner Schule ans schnelle Glasfasernetz. Der Rhein-Hunsrück-Kreis hatte als Schulträger eine Vielzahl an Geräten aus dem Digitalpakt bereitstellen können. Foto: Werner Dupuis