Förderanträge für Vereinsheim auf dem Weg – Stadtrat beauftragt Simmerner Verwaltung

In seiner jüngsten Sitzung hatte der Stadtrat Simmern über einen Antrag der SPD-Fraktion zu befinden, der sich mit einem neuen Vereinsheim für den VfR Simmern befasste. Darin fordern die Genossen die Verwaltung auf, Fördermittel für den Ersatzneubau des Vereinsheims zu beantragen. Manfred Krämer erklärte in der Antragsbegründung für seine Fraktion, dass es momentan noch nicht darum ginge, Detailfragen im Hinblick auf den Vereinshausneubau zu klären, sondern darum, die Antrage auf Förderung so schnell wie möglich auf den Weg zu bringen.