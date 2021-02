Förderabsage vom Land: Keine gute Perspektive für die Jugendherberge Sargenroth

Ist das endgültige Aus für die Waldjugendherberge Sargenroth nun besiegelt? Der Inhalt eines Schreibens, das Landrat Marlon Bröhr von der Staatssekretärin im Ministerium für Familie, Frauen, Jugend, Integration und Verbraucherschutz, Christiane Rohleder, erhalten hat, lässt kaum Zweifel daran, dass das Totenglöckchen für die sanierungsbedürftige Herberge an der Nunkirche deutlich vernehmbar läutet. Allein der Schlusssatz in dem Schreiben, das unserer Zeitung vorliegt, spricht Bände: „Ich (...) bedaure, dass ich in Anbetracht des komplexen Sachverhalts keine unmittelbare Lösung anbieten kann“, schreibt die Staatssekretärin.