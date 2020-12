Lautzenhausen

Sechs zu Covid-19-Testlaboren umgebaute Reisebusse des Lautzenhausener Unternehmers Bohr kommen ab Freitag an deutschen Flughafenstandorten zum Einsatz. Jeweils zwei werden in Frankfurt und München stationiert, einer in Hamburg und einer in Düsseldorf. Sie sind dafür vorgesehen, Flugreisende zweier arabischer Fluggesellschaften vor dem Abflug auf Covid-19 zu testen. Erst wenn die Passagiere ein negatives Testergebnis vorlegen können, dürfen sie an Bord gehen.