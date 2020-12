Flughafen Hahn

Der Flughafen Frankfurt-Hahn ist vor allem in der vergangenen Woche in heftige Turbulenzen geraten. Erst drohte die irische Fluggesellschaft Ryanair damit, ihre Basis am Hahn aufzulösen, dann kam kurz darauf noch ein Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft hinzu (wir berichteten). Am Montag hat Ryanair gemeldet, die Rückzugspläne vom Hunsrück noch einmal zu überdenken. Im Streit um Gehaltskürzungen in der Corona-Krise mit der Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) zeichnet sich möglicherweise eine Annäherung ab.