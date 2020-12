Archivierter Artikel vom 16.04.2020, 16:56 Uhr

Sohren

Fleisch-Lkw fängt Feuer – Reifenbrand war Ursache

Am frühen Donnerstagmorgen, gegen 3.30 Uhr, befuhr ein Sattelzug die B 50 aus Fahrtrichtung Flughafen-Hahn kommend in Richtung Kirchberg. Aufgrund eines technischen Defekts an der linksseitigen Fahrzeugbereifung des Sattelaufliegers war der Fahrer gezwungen, den Auflieger auf dem Seitenstreifen abzustellen. Es kam zu einem Reifenbrand, der sich rasch ausbreitete. Etwa die Hälfte des mit Frischfleisch beladenen Sattelaufliegers geriet in Brand.