Plus Koblenz/Rhein-Hunsrück Flächen für Windkraft: Raumplanung mit Moratorium für den Rhein-Hunsrück-Kreis beschlossen Von Philipp Lauer i In den vergangenen Wochen stand zu befürchten, dass zu den 301 Windrädern im Rhein-Hunsrück-Kreis, wie hier im Wald bei Buch, noch eine ganze Reihe weitere hinzukommen. Ein Großteil zusätzlicher Flächen sollte im Kreisgebiet ausgewiesen werden. Das ist nun vorerst vom Tisch. Foto: Werner Dupuis Einstimmig hat die Regionalvertretung der Planungsgemeinschaft Mittelrhein-Westerwald gestern einen Beschluss gefasst, der viele Menschen im Rhein-Hunsrück-Kreis erleichtert aufatmen lassen dürfte: Lesezeit: 4 Minuten

Die Teilfortschreibung des Regionalen Raumordnungsplans (RROP) zum Kapitel Energiegewinnung und -versorgung (3.2) geht in die Offenlegung und zwar in der Variante „Moratorium Rhein-Hunsrück“. Dieses sieht vor, dass im Rhein-Hunsrück-Kreis für den weiteren Ausbau der Windkraft nur noch Vorranggebiete ausgewiesen werden sollen, die Potenzialflächen für Vorranggebiete Windenergienutzung sind, in Flächennutzungsplänen der ...