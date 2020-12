Simmern

Am heutigen Mittwoch dürfen die Fitnessstudios in Rheinland-Pfalz und damit auch im Rhein-Hunsrück-Kreis wieder öffnen. Wir haben bei vier Studios in Kastellaun, Boppard, Buchholz und in Simmern nachgehört, inwieweit sie gewappnet sind. Deutlich wird: Die Studios, die exemplarisch für die vielen Fitnessbetriebe im Kreis stehen, haben sehr viel getan, hätten aber im Gegenzug erwartet, dass ihnen früher mehr vom Land an die Hand gegeben worden wäre. Geschlossen waren die Studios seit dem 18. März.