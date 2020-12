Rhein-Hunsrück

Ganz so aufsässig wie ihre Kollegen in der Stadt Koblenz sind die Betreiber von Fitnessstudios im Rhein-Hunsrück-Kreis nicht: Dort hatten 20 Betreiber einen Brief an die Politik geschickt. Die inhabergeführten Betriebe fürchten, dass sie in Existenznot geraten, wenn der Teil-Lockdown fortgesetzt wird. Sie forderten in einem Brandbrief, unterstützt von der IHK Koblenz, eine Aufhebung des Schließungsverbotes zum 1. Dezember. Gerichte schoben diesem Anliegen aber nun einen Riegel vor. Denn weder in Rheinland-Pfalz noch in Hessen dürfen diese im Lockdown öffnen.