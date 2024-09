Plus Kirchberg/ Mainz Firma Ochs aus Kirchberg in Mainz ausgezeichnet: Holzbaupreis des Landes erhalten i Der Kalkhof-Rose-Saal der Akademie der Wissenschaften und Literatur in Mainz wurde mit dem Holzbaupreis Rheinland-Pfalz in der Kategorie Bauen im Bestand ausgezeichnet. Das Kirchberger Unternehmen Ochs war als Generalunternehmer tätig. Foto: Jochen Veith/ JV Acoustics Der im vergangenen Herbst eingeweihte Kalkhof-Rose-Saal der Akademie der Wissenschaften und der Literatur in Mainz wurde mit dem Holzbaupreis des Landes Rheinland-Pfalz in der Kategorie „Bauen im Bestand“ ausgezeichnet. Geplant hat Architekt Timm Helbach (Mamuth, Mainz), die Firma Ochs aus Kirchberg war als Generalunternehmen für die Ausführung zuständig. Lesezeit: 2 Minuten

Darüber informiert die Akademie der Wissenschaften in einer Pressemitteilung und das Kirchberger Unternehmen auf seiner Internetseite und gratuliert auch den Bauherren, der Kalkhof-Rose-Stiftung. Der Firma Ochs wurden beim Holzbaupreis zudem drei Anerkennungen für weitere Projekte zuteil. Kalkhof-Rose-Saaleinmalig in Deutschland Der Kalkhof-Rose-Saal ist wie aus der Pressemitteilung hervorgeht, in reiner Holzbauweise durch Aufstockung ...