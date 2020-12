Kastellaun

Einen Haushalt für 2020, der sowohl die aktuelle wirtschaftliche Situation als auch die erfolgreiche Arbeit von Verwaltung, Fraktionen und Mandatsträger widerspiegelt, präsentierten Stadtbürgermeister Christian Keimer und sein Kämmerer Manuel Heinz-Lauf dem Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung. Das 137 Seiten umfassende Zahlenwerk zeigt die gute finanzielle Lage der Burgstadt. Einnahmen und Ausgaben halten sich in der Waage. Neue Schulden müssen nicht gemacht werden, Verbindlichkeiten werden kontinuierlich abgebaut. Im Gegensatz dazu bereitet der Burgberg erhebliche Probleme. Der Schieferfels bröckelt an mehreren Stellen und muss dringend aufwendig gesichert werden.