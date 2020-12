Simmern

Die Ausstellung „Jüdisches Leben im Hunsrück“ des Hunsrück-Museums und des Förderkreises Synagoge Laufersweiler geht auf die Zielgerade: Das Rahmenprogramm der letzten Wochen hält noch einmal besondere Höhepunkte bereit. Der 1926 in Kirchberg geborene Harry Raymon, Regisseur, Autor und Schauspieler, ist bei der Aufführung seines Films „Regentropfen“ (1982) am Sonntag, 22. März, um 11 Uhr im Pro-Winzkino anwesend. Der Schwarz-Weiß-Film zeigt in besonders eindrucksvoller Weise die Ausgrenzung der jüdischen Minderheit ab 1933 aus der Perspektive des zehnjährigen Bennie Goldberg aus Kirchberg.