Simmern

Einstimmig beschlossen hat der Simmerner Stadtrat in seiner Sitzung am Montag, die Heimat-Europa-Filmfestspiele auch 2024, analog zu den Jahren 2020 bis 2023 zu veranstalten. Damit folgte der Rat dem Beschlussvorschlag der Verwaltung, allerdings mit einer Einschränkung. In der Vorlage war auch der Förderbetrag von 50.000 Euro vermerkt, der in den Haushalt 2024 eingestellt werden sollte. Diese Angabe wurde gestrichen.