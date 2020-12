Simmern

Es gibt in Simmern in absehbarer Zeit ein großes Kulturereignis. Es steht sogar schon ein Termin fest: Von Sonntag, 9. August, bis einschließlich Sonntag, 6. September, finden in Simmern die „Heimat Europa“-Filmfestspiele statt. Trotz Corona? Ja, vielleicht sogar wegen Corona, denn das ursprünglich im Rahmen des Kultursommers Rheinland-Pfalz geplante Festival wird als Autokino veranstaltet. Und das ist bekanntlich, trotz aller Einschränkungen, die die Pandemie bislang den Menschen auferlegt hat, erlaubt.