Ganz schön aufgeregt war Isabel Baer, als sie in der ersten Reihe der Loge saß und sich zum ersten Mal selbst auf großer Leinwand sehen konnte. Damals hatte das Simmerner Kino noch rote Logenplätze, erinnert sie sich. 40 Jahre ist es nun her, dass die damals Zehnjährige in Kirchberg vor der Kamera stand und in Simmern die Premiere des Films „Regentropfen“ von Harry Raymon und Michael Hoffmann erleben konnte.