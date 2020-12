Buch

Ein düsteres Bild malte Revierförster Alexander Schöneberg vom Forstamt Kastellaun in Bezug auf den Wald in seinem Zuständigkeitsbereich. Beim Besuch der Bundesministerin für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, Julia Klöckner (CDU), hatte Ortsbürgermeister Tobias Vogt (CDU) eine große Anzahl von Gästen in den Wald seiner Gemeinde Buch eingeladen. Darunter waren der Europaabgeordnete Ralf Seekatz, der Landtagsabgeordnete Matthias Lammert und Landrat Marlon Bröhr (alle CDU). Vom Forstamt Kastellaun war dessen Leiter Michael Diemer dabei.