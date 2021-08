Das dritte Filmfestival in Simmern begann mit einem vielversprechendem Versprecher seitens des Simmerner Stadtbürgermeisters. In seiner Begrüßung freute sich Andreas Nikolay auf „23 Jahre Filmfestspiele“. Natürlich waren 23 Tage gemeint, an denen die Heimat Europa Filmfestspiele auf dem Fruchtmarkt das Publikum begeistern sollen.