Von „mega“ über „durchwachsen“ bis hin zu „bescheiden“: Die Meinungen zum Fernunterricht – oder dem neudeutschen Wort Homeschooling – gehen weit auseinander. Viele Eltern und Schüler erinnern sich noch genau an die Anfänge. So wie Sina Mähringer aus Riesweiler, die vor Kurzem ihr Abitur am Herzog-Johann-Gymnasium (HJG) in Simmern absolviert hat. Den Wechsel in den Fernunterricht bezeichnet sie als „Stoß ins kalte Wasser“.