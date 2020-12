Simmern

Es sind meist die Geschichten derer, die ihre Heimat verlassen haben auf der Suche nach einem Leben ohne Angst und Schrecken. Und es sind die Geschichten der Geflüchteten, die dieses neue Leben in Deutschland und vor allem im Hunsrück gefunden haben, denen der junge Filmemacher Feras Maree eine Stimme gibt. Waren es bisher Dokumentarfilme wie „Die verbotene Flucht“ oder „Seelen in Deutschland“, in denen diese Menschen ihre Geschichten erzählten, ist es dieses Mal ein richtiger Spielfilm, an dem Maree arbeitet.