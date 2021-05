Die Inzidenzzahlen im Rhein-Hunsrück-Kreis bleiben weiterhin unter 100. Am Dienstag zählten Statistiker den sechsten Tag in Folge einen Wert unter 100, nachdem das Landesuntersuchungsamt am Donnerstag vergangener Woche eine Inzidenz von 97,9 für den Kreis vermeldet hatte. Zwar stieg der Wert seitdem nicht mehr über 100, und damit waren Hoffnungen auf einen Feiertag ohne Ausgangssperre verbunden, doch daraus wird nichts. Ein Ende der Ausgangssperre kommt frühestens ab Freitag, 14. Mai.