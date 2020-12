Dill

Dass Ortsbürgermeister Gundolf Kurz einmal Besucher auf „unserer Burg“ begrüßen kann, war ein lang gehegter Traum der Gemeinde Dill. Am Freitag war es dann endlich so weit, und Kurz konnte einige Gäste in der historischen Anlage willkommen heißen. Denn am 5. Mai dieses Jahres ging die Burg offiziell in den Besitz der Gemeinde über, am Freitag unterzeichneten der Ortsbürgermeister und Harald Rosenbaum, Bürgermeister der Verbandsgemeinde (VG) Kirchberg, einen Kooperationsvertrag, der die denkmalpflegerische Sicherung und die touristische Erschließung des Gemäuers regelt.