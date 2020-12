Boppard

Im Auftrag der evangelischen und katholischen Kirchengemeinden in Boppard haben Pastor Gustav Wezel und sein Helferteam seit 1999 Alleinstehende an Heiligabend zu einer festlichen Feier ins evangelische Gemeindezentrum eingeladen. Doch in diesem Jahr ist alles anders. Wegen der Corona-Pandemie musste diese Feier abgesagt werden.