Fehler im Abfallkalender: An diesen Orten werden die Gelben Säcke schon am 18. März abgeholt

Archivierter Artikel vom 11.03.2020, 13:17 Uhr

In den Orten Pleizenhausen, Bergenhausen, Budenbach, Steinbach, Benzweiler, Rayerschied, Kisselbach, Laudert, Riegenroth, Bubach, Maisborn, Horn und in Riesweiler, Heidehof, Wacholderhof, Eckelhorner-Hof, Argenthal, Kauerhof, Birkenhof, Schnorbach, Wahlbach, Altweidelbach und Mutterschied wird die Abfuhr der Gelben Säcke bereits am Mittwoch, 18. März, stattfinden. Im Abfallkalender stand der 19. März.

Die Rhein-Hunsrück Entsorgung bittet um Entschuldigung für die Unannehmlichkeiten und darum, diesen Hinweis zu beachten und die gelben Säcke am genannten Tag zur Abholung bereitzustellen

Bei weiteren Fragen ist das Unternehmen unter Telefon 06763/302 040 erreichbar.