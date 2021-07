Den Präsenzunterricht sicherzustellen, ist das oberste Ziel sämtlicher Parteien. Die FDP-Fraktion im Kreistag wollte einen Beitrag dazu leisten und stellte in der Kreisausschusssitzung am Montag den Antrag, Raumluftreiniger in den Klassenräumen der Schulen aufzustellen, für die der Landkreis Schulträger ist. Das sind alle weiterführenden Schulen. Der Antrag fand keine Mehrheit.