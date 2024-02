Die aktuell doch recht milden Temperaturen haben in diesem Jahr Frösche, Kröten und Co. besonders früh aus ihren Winterverstecken gelockt. Die Amphibienwanderung hat bereits begonnen, und ehrenamtliche Helfer haben in den vergangenen Tagen im Bopparder Mühltal sowie entlang der Landesstraße 212 zwischen Bad Salzig und Weiler schon Hunderten Tieren geholfen, sicher ihre Laichplätze zu erreichen.