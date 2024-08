Plus Bad Salzig Fanfarenzug Bad Salzig feiert mit Pauken und Trompeten: Verein feiert zu Jubiläum eine dreitägige Kirmes i Gegründet 1954 als Kolpingfanfarenzug, ist der Verein mit seinen Musikern seit 70 Jahren ein Aushängeschild für Bad Salzig. Foto: Wink Photographer GmbH Vermutlich hat sie jeder schon einmal spielen hören, doch Bezeichnungen wie „Mellophon“ oder „Sousaphon“ sind vermutlich den wenigsten geläufig. Dabei spielen sieben Musiker des Fanfarenzugs Grün-Weiß Bad Salzig genau diese Instrumente. Lesezeit: 2 Minuten

Die anderen fast 20 aktiven Spieler hingegen sind an Trommeln, Becken oder Kornett zu hören. Gemeinsam haben sie in diesem Jahr etwas zu feiern: Der Verein wird 70 Jahre alt. Anlässlich dieses Jahrestages feiern die Musiker von Freitag, 30. August, bis Montag, 2. September, eine Kirmes im Festzelt am Bahnhof. 1954 ...