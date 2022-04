Am 1. April 1932 gründete Volker Schmitts Großvater Johann das Unternehmen. Seit dem ist es fest in Familienhand. So sind neben Schmitt auch seine Frau Birgit, seine Schwester Ellen Steigerwald sowie deren Sohn Niclas in der Firma tätig. Seit Anfang April 2022 unterstützen Schmitts Tochter Christin Mähringer und der langjährige Mitarbeiter Thomas Liesenfeld die Geschäftsführung.