Hausbay

Am Tag der offenen Weide gab es diesmal zudem Einblicke in einen Betrieb in Hausbay: Bei dieser bundesweiten Veranstaltung informierte nämlich auch Familie Goos über ihre Shropshire-Herdbuchzucht im Nebenerwerb und vermittelte den Besuchern einen authentischen Eindruck von den dabei anfallenden Arbeiten an den Schafen und den damit verbundenen Büro- und Verwaltungsaufgaben.