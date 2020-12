Bad Salzig

Auch in Zeiten der Corona-Pandemie kommen viele Menschen in den Kurort Bad Salzig, um eine dringend notwendige Rehabilitation in der Mittelrhein-Klinik zu beginnen. Ob mit psychosomatischer oder psychoonkologischer Erkrankung – von den 101 Plätzen im Haus II sind aktuell 90 Plätze besetzt.