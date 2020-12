Rhein-Hunsrück

Einen Ansturm wie selten zuvor erleben derzeit die Fahrradläden in der Region. Seit Beginn der Corona-Krise hat das Radfahren als besonders beliebte Freizeitbeschäftigung einen zusätzlichen Schub bekommen, denn aufgrund der Ausgangsbeschränkungen mussten viele gewohnte Aktivitäten in den vergangenen Wochen ruhen, außer der Bewegung an der frischen Luft. Hinzu kam, dass das Wetter in den ersten Frühlingswochen für das Radfahren perfekt war.