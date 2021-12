Wahrscheinlich wäre Friedrich Nietzsche nie nach Bad Ragaz gekommen. Womöglich hätten Thomas Mann oder Rainer Maria Rilke nie den Weg in das Schweizer Dorf gefunden. Wenn da nicht Klosterjäger Karl von Hohenbalken gewesen wäre, der – so erzählt es die Sage, und so erzählen es heute noch die Stadtführer – im Jahr 1038 auf der Suche nach jungen Raben die legendäre Heilquelle in der Taminaschlucht fand.